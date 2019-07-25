Украина будет сотрудничать с ЕС для развития "прорывных технологий и инноваций"

Украина начала сотрудничество с пилотным проектом Евросоюза - Европейским советом инноваций (EIC), созданным для поддержки инноваторов, предпринимателей, небольших компании и ученых, которые стремятся выйти на международный уровень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Цель такого сотрудничества - содействие развитию "прорывных технологий и инноваций", отметили в министерстве.

Общий бюджет пилота составляет более 2 млрд евро в 2019-2020 гг.

Как отметили в пресс-службе, проект объединяет в себе часть инструментов программы "Горизонт 2020", а также предусматривает новые подходы и финансовые инструменты. Всего предусмотрены три таких инструменты:

Pathfinder - гранты на передовые исследования новых технологий (общий бюджет составляет около 660 млн евро на 2019-2020 годы).

Accelerator funding - финансирование инновационных стартапов (более 1,3 млрд евро).

Сосредоточение на частных инвестициях (VC, Invest EU).

Также в рамках проекта будут предоставлять необходимые консультации и создадут сеть данных всех проектов и потенциальных инвесторов, отметили в министерстве.

Напомним:

ЕС создаст систему суперкомпьютеров в восьми городах Европы для поддержки европейских программ исследований и промышленного развития, а также разработки и внедрения инновационных технологий в ключевых сферах.

Ранее ЭП писала о четырех технологических прогнозах, которые изменят нашу жизнь уже к концу текущего года.

Напомним также, что в рейтинг инноваций Украина немного сдала позиции по сравнению с прошлым годом, заняв второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня.

Экономическая правда