Укравтодор та Міносвіти витратили кошти з COVID-фонду без порушень – аудит

Держаудитслужба підготувала результати аудиту Фонду боротьби з COVID-19 для Міжнародного валютного фонду.

Під час перевірки трьох розпорядників коштів не виявлено фінансових порушень та втрат.

Результати цього звіту оприлюднені на спеціалізованому веб-порталі StateWatch Контроль COVID-витрат.

Йдеться про Міністерство освіти і науки, Міністерство юстиції та Укравтодор.

Зокрема Укравтодору на будівництво доріг було виділено найбільшу суму коштів серед усіх розпорядників – 26,1 млрд грн, тобто більше третини Фонду. З них охоплено аудиторським контролем 14,5 млрд грн та виявлено проблемних питань, які не є фінансовими порушеннями, на суму 8,7 млрд грн.

Наприклад, на найбільшу суму було допущено порушень у законодавстві в сфері закупівель. А саме: структури Укравтодору не відхилили учасників торгів, пропозиції яких не відповідали вимогам тендерної документації. За такими договорами підрядники виконали роботи на суму 6,6 млрд грн.

МОН отримало з Фонду 41,9 млн грн для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Контролем було охоплено всю суму витрачених коштів. Аудитори ДАСУ не виявили ані фінансових порушень, ані інших проблемних питань.

Фінансових порушень також не було виявлено під час перевірки Мін’юсту, якому Кабінет Міністрів виділив кошти на придбання медичних товарів для Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України та доплати медикам, що там працюють, у сумі 22,5 млн грн; а також на здійснення платежів на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України (103 млн грн).

Аудиторським контролем було охоплено лише 22,6 млн грн, освоєних Мін’юстом. І хоча фінансових порушень виявлено не було, аудитори зафіксували проблемні питання на суму 1,4 млн грн.

Йдеться про неефективне використання коштів Фонду внаслідок придбання медичного обладнання та засобів індивідуального захисту не у виробників безпосередньо, а у посередників.

Аудитори також виявили, що Державне управління справами припустилося мінімальних фінансових порушень на суму 4 тис грн. Відомством було використано 51,1 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту та медичного обладнання для лікарні "Феофанія" та інших закладів ДУС. Аудитом було охоплено всю суму використаних коштів, а виявлені фінансові порушення на мізерну суму полягали у зайвому використанні коштів на сплату ПДВ.

Також було встановлено нестачу засобів індивідуального захисту.

Водночас порушень на найбільшу суму було виявлено під час аудиту використання коштів Фонду Міністерством охорони здоров’я. Йдеться про порушення на суму 249,3 млн грн, із яких 18,9 млн грн - безпосередні втрати. Контролем було охоплено 11,3 млрд грн, тобто 64% від коштів Фонду, які було використано МОЗ.

Загалом проблемних питань, які не є фінансовими порушеннями, у МОЗ зафіксовано на суму 3,9 млрд грн.

Під час проведення контрольних заходів було усунуто порушень на суму 5,2 млн грн.

Аудит було проведено щодо 12 головних розпорядників, під час якого було встановлено фінансових порушень на суму 406,8 млн грн, 114,4 млн грн із них - втрати. Також було виявлено проблемні питання на суму 25,6 млрд грн.

Аудитори перевірили Мінекономіки, Мінсоцполітики, Мінкультури, МОЗ, МВС, Мінрегіон, Фонд держмайна, ДУС, Мінмолодьспорту, МОН, Мін’юст та Укравтодор.

Держаудитслужбою було проведено 962 заходи державного фінансового контролю, які охопили 44,5 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19, тобто 67% від суми коштів Фонду, яку було використано у 2020 році (66,5 млрд грн).

Економічна правда