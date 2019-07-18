Влада Києва хоче забрати центральний офіс "Укрпошти": компанія буде судитися

"Укрпошта" буде шукати місце для передислокації відділення 01030 на вулиці Богдана Хмельницького, 44 у столиці, через рішення Київради передати орендоване приміщення в оренду Господарського суду Києва зі зниженням плати більш ніж удвічі, через що місто ризикує недоотримати близько 770 тисяч гривень .

Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський на зустрічі з користувачами відділення 01030 у Києві 18 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми будемо судитися за збереження цього відділення, в той же час плануємо план "Б", без нього - ніяк. Будемо шукати приміщення поблизу, щоб у разі, якщо нас все ж таки закриють, перенести відділення туди", - заявив гендиректор "Укрпошти".

Він підкреслив, що компанії буде дуже нелегко знайти аналогічне приміщення у центрі Києва.

За інформацією компанії, закриття відділення підтримали сім із 12 депутатів Київради - Сергій Артеменко, Михайло Іщенко, Вадим Сторожук, Андрій Андрєєв, Вадим Пишняк (усі - фракція "Солідарність"), а також Анна Свириденко ("Батьківщина") і Михайло Будилів ("Свобода").

"Чомусь у інших областях ці партії подають на нас до суду через закриття відділень, де немає кому працювати, але у Києві вони повністю закривають відділення, що працює, і в якому обслуговується понад 11 тисяч клієнтів. Не знаю, чому так відбувається, але ми всіма доступними способами будемо це оскаржувати", - зазначив він.

"Укрпошта" подала позов до Окружного адміністративного суду Києва про продовження терміну дії договору оренди та скасування рішення комісії Київради з питань власності від 23 квітня 2019 року про передачу зазначеного приміщення в оренду столичному Госпсуду Києва.

Як зазначив Смілянський, для Госпсуду була встановлена ​​орендна плата за зазначене приміщення в розмірі 19,86 тис. грн/міс. (без ПДВ), у той час як "Укрпошта" платить понад 42 тис. грн щомісяця.

"Протягом майже трьох років компанія вчасно оплатила бюджету міста майже 1,5 млн грн орендної плати за використання цього приміщення площею 202 кв. м. При ухваленні рішення передати приміщення Господарському суду бюджет Києва за три роки недоотримає близько 770 тис. грн.", - підкреслив гендиректор "Укрпошти".

За даними компанії, вказане відділення - одне із самих старих у київській філії "Укрпошти". Щомісяця воно здійснює близько 5 тис. транзакцій, а співробітники відділення обслуговують близько 700 споживачів, здійснюють 2 тис. платежів і понад 400 перекладів.

Крім того, це відділення обслуговує понад 11 тис. мешканців Шевченківського району, із них близько 500 осіб - пенсіонери, які в разі закриття відділення не зможуть отримувати пенсії і соцдопомогу, підкреслив гендиректор "Укрпошти".

Усього в Києві - 175 відділень "Укрпошти", із яких компанія має п'ять власних приміщень, 170 орендує (149 із них - комунальна власність Києва, 21 об'єкт - комерційна нерухомість).

Нагадаємо:

12 липня Смілянський розповів, що в цьому році на оренді майна "Укрпошта" планує заробити близько 63 мільйонів гривень.

Раніше він заявляв, що "Укрпошта" хоче продати будівлю Головпоштамту в Києві, тому що не бачить необхідності в його використанні.