"Укрпошта" планує заробити на оренді 63 мільйони

У цьому році на оренді майна "Укрпошта" планує заробити близько 63 мільйонів гривень.

Про це розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський під час спілкування з журналістами, пише ЦТС.

"Сьогодні тільки будівля на Хрещатику (центральний офіс"Укрпошти") приносить 18 млн гривень. Здаємо будівлю Rozetka, Vodafone, здаємо актову залу", - розповів Смілянський.

Через рік у планах компанії вийти на суму в 100 млн гривень від оренди належних їй площ.

Як повідомлялося раніше, "Укрпошта" в 1 кварталі 2019 року заробила понад 13 млн грн від здачі в оренду своїх приміщень.

Нагадаємо, раніше Смілянський заявив, що "Укрпошта" не бачить необхідності у використанні будівлі Головпоштамту в Києві та хоче його продати.