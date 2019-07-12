"Укрпошта" планує заробити на оренді 63 мільйони
У цьому році на оренді майна "Укрпошта" планує заробити близько 63 мільйонів гривень.
Про це розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський під час спілкування з журналістами, пише ЦТС.
"Сьогодні тільки будівля на Хрещатику (центральний офіс"Укрпошти") приносить 18 млн гривень. Здаємо будівлю Rozetka, Vodafone, здаємо актову залу", - розповів Смілянський.
Через рік у планах компанії вийти на суму в 100 млн гривень від оренди належних їй площ.
Як повідомлялося раніше, "Укрпошта" в 1 кварталі 2019 року заробила понад 13 млн грн від здачі в оренду своїх приміщень.
Нагадаємо, раніше Смілянський заявив, що "Укрпошта" не бачить необхідності у використанні будівлі Головпоштамту в Києві та хоче його продати.
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