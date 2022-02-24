Відділення Укрпошти 24 лютого не працюють. "Нова Пошта" продовжує працювати, "де це можливо і безпечно"

фото: укрпошта

Відділення Укрпошти 24 лютого у зв'язку з введенням воєнного стану працювати не будуть.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"У зв’язку з введенням воєнного стану, заради збереження вашої безпеки та безпеки наших працівників, відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого. Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень.

"Стежимо за ситуацією і за потреби будемо розгортати наземні шляхи доставки", - кажуть в Укрпошті.

Водночас співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк заявив, що компанія "продовжує працювати там, де це можливо та безпечно для людей".

"Ми на роботі, працюємо в оперативному штабі, всі на місці. Ми будемо вас інформувати та тримати у курсі", - написав він.

Економічна правда