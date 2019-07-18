Власти Киева хотят забрать центральный офис "Укрпошты": компания будет судиться

"Укрпошта" будет искать место для передислокации отделения 01030 на улице Богдана Хмельницкого, 44 в столицы, из-за решения Киевсовета передать арендуемое помещение в аренду Хозяйственному суду Киева со снижением платы более чем вдвое, из-за чего город рискует недополучить около 770 тысяч гривень.

Об этом заявил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский на встрече с пользователями отделения 01030 в Киеве 18 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы будем судиться за сохранение этого отделения, в то же время планируем план "Б", без него - никак. Будем искать помещение поблизости, чтобы в случае, если нас все же закроют, – перенести отделение туда", - заявил гендиректор "Укрпошты".

Он подчеркнул, что компании будет очень нелегко найти аналогичное помещение в центре Киева.

По информации компании, закрытие отделения поддержали семь из 12 депутатов Киевсовета - Сергей Артеменко, Михаил Ищенко, Вадим Сторожук, Андрей Андреев, Вадим Пишняк (все – фракция "Солидарность"), а также Анна Свириденко ("Батькивщина") и Михаил Будилов ("Свобода").

"Почему-то в других областях эти партии подают на нас в суд за закрытие отделений, где некому работать, но в Киеве они полностью закрывают работающее отделение, в котором обслуживается более 11 тысяч клиентов. Не знаю, почему так происходит, но мы всеми доступными способами будем это опротестовывать", - отметил он.

"Укрпошта" подала иск в Окружной административный суд Киева о продлении срока действия договора аренды и отмене решения комиссии Киевсовета по вопросам собственности от 23 апреля 2019 года о передаче указанного помещения в аренду столичному Хозсуду Киева.

Как отметил Смилянский, для Хозсуда была установлена арендная плата за указанное помещение в размере 19,86 тыс. грн/мес. (без НДС), в то время как "Укрпошта" платит более 42 тыс. грн ежемесячно.

"В течение почти трех лет компания вовремя оплатила бюджету города почти 1,5 млн грн арендной платы за использование этого помещения площадью 202 кв. м. При принятии решения передать помещение Хозяйственному суду бюджет Киева за три года недополучит около 770 тыс. грн.", - подчеркнул гендиректор "Укрпошты".

По данным компании, указанное отделение - одно из самих старых в Киевском филиале "Укрпошты". Ежемесячно оно осуществляет около 5 тыс. транзакций, а сотрудники отделения обслуживают около 700 потребителей, осуществляют 2 тыс. платежей и более 400 переводов.

Кроме того, это отделение обслуживает более 11 тыс. жителей Шевченковского района, из них около 500 человек – пенсионеры, которые в случае закрытия отделения лишатся возможности получать пенсии и соцпомощь, отметили в "Укрпоште".

Всего в Киеве - 175 отделений "Укрпошты", из которых компания имеет пять собственных помещений, 170 арендует (149 из них - коммунальная собственность Киева, 21 объект - коммерческая недвижимость).

Напомним:

12 июля Смелянский рассказал, что в этом году на аренде имущества "Укрпошта" планирует заработать около 63 миллионов гривень.

Ранее он заявлял, что "Укрпочта" хочет продать здания Главпочтамта в Киеве, так как не видит необходимости в его использовании.