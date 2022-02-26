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"Укрпошта" почала приймати благодійні внески на потреби ЗСУ

Субота, 26 лютого 2022, 16:50

"Укрпошта" з 25 лютого почала прийом благодійних внесків на потреби ЗСУ. Переказати кошти на спеціальний рахунок, який 24 лютого відкрив НБУ з метою збору коштів для потреб армії, можна у всіх відділеннях "Укрпошти", що працюють.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Національний оператор комісію за переказ коштів не братиме", – йдеться в повідомленні.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок – мультивалютний, створений та відкритий для переказу коштів як від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (доларах, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян у національній валюті.

Деталі – за посиланням:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi 

Економічна правда

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