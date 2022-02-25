Укрпошта відновлює роботу, не відправлятиме посилки в РФ та Білорусь

Державна Укрпошта вирішила частково відновити роботу та відмовитися від співпраці з поштами агресорів РФ та Білорусі.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Попри складну безпекову ситуацію, пов’язану з нападом російських загарбників на нашу країну, Укрпошта прийняла рішення відновити роботу частини відділень 25 лютого там, де можна це зробити безпечно і для клієнтів і для працівників", – написав він.

Передусім робота відділень в обмеженому режимі буде зосереджена на обслуговуванні найбільш вразливих верств населення пенсійними виплатами та товарами побутового споживання, а також можна буде отримати свої посилки.

За звичним графіком працюють переважна більшість відділень у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-франківській, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Частково працюють відділення у Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Полтавській, та Харківській областях.

Не працюватимуть до стабілізації ситуації відділення в Київській, Луганській, Сумській, Херсонській, та Чернігівській областях.

Небо над Україною залишається закритим для авіаперевезень, але Укрпошта домовилася з європейськими партнерами про відновлення відправлень щойно це буде можливо, зазначив Смілянський.

Щодо Росії та Білорусі, посилки та перекази в ці країни не приймаються. Ті посилки, які були прийняті до 24 лютого, будуть повернуті власникам з оплатою, щойно безпекова ситуація дозволить це зробити.