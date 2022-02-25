Всі розділи
Укр / Рус

Укрпошта відновлює роботу, не відправлятиме посилки в РФ та Білорусь

П'ятниця, 25 лютого 2022, 12:54

Державна Укрпошта вирішила частково відновити роботу та відмовитися від співпраці з поштами агресорів РФ та Білорусі.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Попри складну безпекову ситуацію, пов’язану з нападом російських загарбників на нашу країну, Укрпошта прийняла рішення відновити роботу частини відділень 25 лютого там, де можна це зробити безпечно і для клієнтів і для працівників", – написав він.

Передусім робота відділень в обмеженому режимі буде зосереджена на обслуговуванні найбільш вразливих верств населення пенсійними виплатами та товарами побутового споживання, а також можна буде отримати свої посилки.

За звичним графіком працюють переважна більшість відділень у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-франківській, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Частково працюють відділення у Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Полтавській, та Харківській областях.

Не працюватимуть до стабілізації ситуації відділення в Київській, Луганській, Сумській, Херсонській, та Чернігівській областях.

Небо над Україною залишається закритим для авіаперевезень, але Укрпошта домовилася з європейськими партнерами про відновлення відправлень щойно це буде можливо, зазначив Смілянський.

Щодо Росії та Білорусі, посилки та перекази в ці країни не приймаються. Ті посилки, які були прийняті до 24 лютого, будуть повернуті власникам з оплатою, щойно безпекова ситуація дозволить це зробити.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрпошта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Відділення Укрпошти 24 лютого не працюють. "Нова Пошта" продовжує працювати, "де це можливо і безпечно" 24 лютого 2022, 10:50
Сортувальні центри: Укрпошта втратила іноземного інвестора через ескалацію РФ, оголосила новий тендер 23 лютого 2022, 14:00
Укрпошта запустила перекази за номером телефону 21 лютого 2022, 14:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті