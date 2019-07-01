Гройсман доручив запустити додатковий поїзд з Києва до Маріуполя

Керівництву "Укрзалізниці" необхідно пропрацювати можливість протягом місяця організувати додатковий поїзд в напрямку Маріуполя.

Відповідне доручення прем'єр-міністр Володимир Гройсман та під час урядової наради, передає прес-служба Кабміну.

"Поїзд" Маріуполь-Київ "раз в дві доби - це неприпустимо", - сказав глава уряду.

За словами прем'єра, потреба в додатковому поїзді очевидна, а заповнити її можна навіть за рахунок придбання нового рухомого складу.

Говорячи про автомобільне сполучення, Володимир Гройсман повідомив, що траса "Маріуполь - Запоріжжя" є одним з пріоритетних проектів Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" з 2017 року.

За цей час вдалося капітально відремонтувати понад 50 км траси, але потрібно відновити ще 120 км.

За словами прем'єра, кошти на ці цілі виділять завдяки перерозподілу коштів з інших дорожніх проектів, роботи по яким вже завершені.

Прем'єр-міністр доручив керівництву "Укравтодору" спільно з Міністерством фінансів опрацювати потрібні рішення і винести їх на обговорення уряду вже в найближчі тижні.

Раніше у Кабміні визнали, що відкривати аеропорт Маріуполя небезпечно - аеропорт розташований в зоні ураження важкої артилерії та радіоелектронних засобів.

Економічна правда