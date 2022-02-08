УЗ і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння

Олександр Камишін скріншот

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін і голова та гендиректор машинобудівної компанії Alstom Анрі Пупар Лафарж підписали меморандум про взаєморозуміння між УЗ та Alstom.

Меморандум підписали під час прес-конференції президентів України та Франції.

Перед цим президент України Зеленський заявив, що "сьогодні" фіналізували домовленості і перевели в практичну стадію реалізації низку проєктів - зокрема, про постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 млн євро.

Нагадаємо:

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляв, що контракт із Alstom на постачання УЗ 130 електролокомотивів підпишуть до кінця 2021 року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не підпише контракт на поставку локомотивів Alstom без достатньої локалізації виробництва.

У рамках ратифікованої Верховною Радою рамкової угоди 1 липня УЗ придбає у французької компанії Alstom 130 вантажних електротягів, загальна сума контракту – 882,5 млн євро.

Французький концерн Alstom готовий підвищити рівень локалізації у контракті на поставку електровозів в Україну до 35%.

Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC.

Потреби компанії — придбання не менше 200 локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.

У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.

Економічна правда