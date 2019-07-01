У Кабміні визнали, що відкривати аеропорт Маріуполя небезпечно

Безпечне авіасполучення з Маріуполем поки неможливе - аеропорт розташований в зоні ураження важкої артилерії та радіоелектронних засобів.

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Але він зазначив, що залізничне і автомобільне сполучення з Маріуполем реально посилити.

"Уже на найближчих засіданнях Уряду розглянемо можливості перерозподілу дорожніх бюджетів на користь магістралі "Запоріжжя – Маріуполь", частина якої вже відремонтована", - написав Гройсман.

У прес-службі Кабміну заявили, що траса "Маріуполь – Запоріжжя" є одним з пріоритетних проектів Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" з 2017 року.

"За цей час вдалося капітально відремонтувати понад 50 км траси. Але, за інформацію "Укравтодору", потрібно відновити ще 120 км. Фінансовий резерв для проведення всіх робіт є – завдяки перерозподілу коштів з інших дорожніх проектів, роботи по яких вже завершені", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Стратегія "Укрзалізниці" до 2023 року враховує можливість відновлення припиненого в березні 2017 року залізничного сполучення з Донецькою і Луганською областями.

Якщо заборону скасують, обсяг перевезення вугілля в Донецький та Луганський регіони в 2021 році складе 40% (від показників 2016 року), залізної руди - 30%, чорних металів - 15%.

До 2030 року обсяги перевезень збільшаться вдвічі.

Економічна правда