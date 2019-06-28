В Україні дешевшає місцевий томат

На поточному тижні ціни на місцеві томати в Україні почали знижуватися.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами виробників, перш за все цьому сприяло збільшення пропозиції на ринку даної продукції. Через різке скорочення обсягів томатів тижнем раніше, імпортери почали активно завозити продукцію з Туреччини, Польщі та Франції.

Крім того, дещо збільшилися поставки помідорів з південних областей.

На даний момент фермери готові відвантажувати томат по 26-28 грн/кг (0,99-1,07 долара/кг), що у середньому на 7% дешевше, ніж на минулому тижні.

За словами операторів ринку, ціни почали знижуватися під тиском збільшення пропозиції томата із плівкових теплиць, завдяки сонячній і теплій погоді, що зберігається на більшій частині території України.

Ціни на імпортну продукцію озвучувалися фактично в такому ж діапазоні. Дещо дорожче пропонувалися томати з Туреччини за ціною 27-29 грн/кг (1,03-1,11 долара/кг), а помідори з Польщі та Франції надходили на український ринок в діапазоні 26-28 грн/кг (0,99- 1,07 долара/кг).

Таке зниження цін експерти проекту називають традиційним сезонним явищем, так як кожен рік в кінці червня відбувається зростання пропозиції тепличних томатів в південних регіонах нашої країни.

Проте, в аналогічний період минулого року, тепличний томат в Україні продавали в середньому на 1,6 рази дорожче, ніж сьогодні, хоча тоді ціна на місцеві томати знижувалася більш істотно, ніж зараз.

Нагадаємо, у кінці травня ціни на молоду картоплю впали до найнижчого за 3 роки рівня.