В Украине дешевеет местный томат

На текущей неделе цены на местные томаты в Украине начали снижаться.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам производителей, прежде всего этому способствовало увеличение предложения на рынке данной продукции. Из-за резкого сокращения объемов томатов неделей ранее, импортеры начали активно завозить продукцию из Турции, Польши и Франции.

Кроме того, несколько увеличились поставки помидоров из южных областей.

На данный момент фермеры готовы отгружать томат по 26-28 грн/кг (0,99-1,07 доллара/кг), что в среднем на 7% дешевле, чем на минувшей неделе.

По словам операторов рынка, цены начали снижаться под давлением увеличения предложения томата из пленочных теплиц, благодаря солнечной и теплой погоде, сохраняющейся на большей части территории Украины.

Цены на импортную продукцию озвучивались фактически в таком же диапазоне. Несколько дороже предлагались томаты из Турции по цене 27-29 грн/кг (1,03-1,11 доллара/кг), а помидоры из Польши и Франции поступали на украинский рынок в диапазоне 26-28 грн/кг (0,99-1,07 доллара/кг).

Такое снижение цен эксперты проекта называют традиционным сезонным явлением, так как каждый год в конце июня происходит рост предложения тепличных томатов в южных регионах нашей страны.

Тем не менее, в аналогичный период прошлого года, тепличный томат в Украине продавали в среднем на 1,6 раза дороже, чем сегодня, хотя тогда цена на местные томаты снижалась более существенно, чем сейчас.

Напомним, цены на молодой картофель упали до самого низкого за 3 года уровня.