Мінагро розширило перелік виробників соціально важливих продуктів

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Мінагрополітики внесло зміни до переліку суб'єктів господарювання, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Наказом від 18 січня Мінагро перелік компаній розширено до 6851 виробника.

Йдеться про виробників пшеничного борошна, пастеризованого молока, житньо-пшеничного хліба, курячих яєць, курячих тушок і олії.

Компанії із затвердженого переліку мають право купувати газ за пільговими тарифами, затвердженими урядом - для них також обмежена націнка під час постачання природного газу.

Попереднім наказом від 5 січня міністерство затвердило перелік суб'єктів господарювання, основний вид діяльності яких - виробництво продовольчих товарів соціальної значущості, у списку було 6803 виробника.

Нагадаємо:

На першому аукціоні з продажу природного газу підприємства соцсфери купили 1,3 млн кубометрів газу.

На другому аукціоні з продажу природного газу приватного видобутку підприємства соцсфери купили 510 тисяч кубомертів газу.

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу.

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість на період дії карантину.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.

Крім того, Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на біржі (за винятком "Нафтогазу").

Економічна правда