Ціни на молоду картоплю впали до найнижчого за 3 роки рівня

Пропозиція ранньої картоплі в Україні продовжує збільшуватися, навіть на ринку Західних регіонів, де йдуть дощі.

Про це повідомляє інформаційний центр "Інфо-Шувар".

"Вітчизняна картопля сьогодні коштує від 9 грн/кг до 17 грн/кг (0,31-0,58 EUR/кг), в залежності від калібру клубнів. Така ціна є мінімум на 30% нижчою від цін попереднього року і на 15% нижчою від цін в кінці травня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Імпортна картопля представлена продукцією виробників Азербайджану та Франції за ціною від 10 грн/кг до 20 грн/кг (0,34-0,68 EUR/кг), найдешевшою є азербайджанська картопля.

Продавці "Шувару" зауважили, що в другій половині травня попит майже повністю змістився в бік вітчизняної продукції, тому, обсяги імпорту скорочуються.

У профільному інфоцентрі зауважили, що на цьому тижні ціни на "ранню" і "стару" картоплю майже зрівнялися. Через падіння врожайності та скорочення виробничих площ, ціни на картоплю врожаю 2018 року навесні 2019 року досягли безпрецедентно високих показників. Сьогодні "стара" картопля на "Шуварі" коштує 8-9 грн/кг (0,27-0,31 EUR/кг), рік тому вона була в 2 рази дешевшою.