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Boeing не отримав жодного замовлення в перший день авіасалону у Франції

Вівторок, 18 червня 2019, 10:50

У перший день авіасалону Ле Бурже у Франції Boeing не отримав жодного нового замовлення ні на один зі своїх літаків, в той час як Airbus записав замовлення і опції для 123 літаків.

Про це з посиланням на IBA.iQ повідомляє CNBC.

"Боїнг знав, що Паризьке авіашоу буде повільним, але, можливо, це було гірше, ніж вони очікували. У перший день виставки Boeing не отримав жодного нового замовлення ні на один зі своїх літаків, в той час як Airbus записав замовлення для 123 літаків ", - зазначається у повідомленні.

Водночас генеральний директор Boeing Денніс Муйленбург розповів, що у компанії немає мети зібрати якомога більше замовлень - для них це можливість переконати клієнтів і постачальників, що вони домагаються повернення 737 MAX на ринок.

"Ми повернемо його в повітря, коли він буде у безпеці - це найважливіше", - сказав Муйленбург.

Як повідомлялося 17 червня, Airbus виграв у Boeing велике замовлення на 100 літаків.

Економічна правда

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