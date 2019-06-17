Airbus виграв у Boeing велике замовлення на 100 літаків

Airbus SE виграв своє перше замовлення на нову модель з великою дальністю польоту - A321XLR - і випередив Boeing Co.

Про це повідомляє Boomberg .

Європейський виробник повідомив подробиці про A321XLR в перший день Паризького авіасалону в понеділок. Як повідомили в компанії, Air Lease Corp замовила 27 літаків в рамках більш великого контракту на 100 літаків вартістю 11 мільярдів доларів.

A321XLR може літати на трансатлантичних маршрутах і має дальність польоту 4700 морських миль.

Airbus вдалося випередити Boeing на ринку з новою пропозицією для маршрутів на середні відстані, між центральною Європою та центром США.

Натомість Boeing, як зазначає видання, інвестував 15 мільярдів доларів в літак, який він називає новим літаком середнього класу, або NMA. Але американський авіабудівник відклав ці плани на другий план до тих пір, поки 737 Max не отримає зелений сигнал від регуляторів.

Місцевий XLR є варіантом бестселера сімейства Airbus A320neo і буде літати на відстань на 15% більше, ніж існуюча модель LR, завдяки додатковій паливній ємності, яка збільшить його максимальну злітну масу до 101 метричної тонни.

Компанії JetBlue Airways Corp. і Norwegian Air Shuttle ASA, які розглядаються як ймовірні покупці XLR, в п'ятницю закликали Boeing продовжити роботу з літаком NMA, який здатний долати 5000 морських миль.

Генеральний директор Boeing Денніс Муйленбург заявив в інтерв'ю Bloomberg по телебаченню, що NMA, в якій можуть розміститися до 270 осіб, може почати обслуговування приблизно до 2025 року.

Замовлення Air Lease включає 27 A321 XLR, 23 A321neos і 50 лайнерів A220, які Airbus придбала у Bombardier Inc.

Прейскурантна ціна базової лінії A321 становить 129,5 млн дол, в той час як найменша ціна A220 становить 91,5 млн дол.

Рішення Air Lease про покупку A220 забезпечує цю модель печаткою схвалення одного з найбільш пильних покупців реактивних літаків в світі. Стівен Удвар-Хейз, засновник і голова Air Lease, був названий "хрещеним батьком" лізингу літаків за його роль у створенні галузі.

Економічна правда