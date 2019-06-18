Boeing не получил ни одного заказа в первый день авиасалона во Франции

В первый день авиасалона Ле Бурже во Франции Boeing не объявил ни одного нового заказа ни на один из своих самолетов, в то время как Airbus записал заказы и опции для 123 самолетов.

Об этом со ссылкой на IBA.iQ сообщает CNBC.

"Боинг знал, что Парижское авиашоу будет медленным, но, возможно, это было хуже, чем они ожидали. В первый день выставки Boeing не получил ни одного нового заказа ни на один из своих самолетов, в то время как Airbus записал заказы для 123 самолетов", - говорится в сообщении.

В то же время генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург рассказал, что у компании нет цели собрать как можно больше заказов - для них это возможность убедить клиентов и поставщиков, что они добиваются возвращения 737 MAX на рынок.

"Мы вернем его в воздух, когда он будет в безопасности - это самое важное", - сказал Муйленбург.

Как сообщалось 17 июня, Airbus выиграл у Boeing крупный заказ на 100 самолетов.

Экономическая правда