МАУ запускает рейс Одесса-Вильнюс в летний период
Авиакомпания Международные авиалинии Украины возобновляет выполнение прямых авиарейсов из Одессы в Вильнюс с 15 июня, перелеты будут выполняться в летний период и продлятся до сентября.
Об этом сообщает Lowcost.ua.
"По этому случаю авиакомпания проводить небольшую распродажу билетов - от 40.6 евро (1188 гривень) за перелет в одну сторону и от 80 евро (2376 гривень) за путешествие туда-обратно", - говорится в сообщении.
Купить аукционные билеты можно до 28 мая. Скидка распространяется на рейсы с 15 июня по 31 июля, при этом количество таких билетов - ограничено, говорится в сообщении.
Перелет будет осуществляться из международного аэропорта "Одесса" в Вильнюсский международный аэропорт (VNO) на самолетах Boeing 737-800 трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам из Одессы и средам, пятницам и воскресеньям - из Вильнюса.
Путешествие будет занимать немного менее двух часов.
Расписание рейса Одесса - Вильнюс - Одесса:
|
Маршрут
|
Дни недели
|
Время вилета
|
Время прибытия
|
Продолжительность
|
Одесса – Вильнюс
|
пн, чт, сб
|
04:20
|
06:15
|
01:50
|
Вильнюс – Одесса
|
ср, пт, вс
|
21:45
|
23:25
|
01:40
Билеты можно купить на официальном сайте МАУ.
Напомним:
Ранее МАУ увеличила частотность рейсов на маршруте Киев - Торонто.
А в начале апреля авиакомпания скорректировала летнее расписание из-за задержек поставок Boeing 737 MAX.
Также авиакомпания в апреле изменила структуру тарифов.
Экономическая правда
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