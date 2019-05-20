МАУ запускает рейс Одесса-Вильнюс в летний период

Авиакомпания Международные авиалинии Украины возобновляет выполнение прямых авиарейсов из Одессы в Вильнюс с 15 июня, перелеты будут выполняться в летний период и продлятся до сентября.

Об этом сообщает Lowcost.ua.

"По этому случаю авиакомпания проводить небольшую распродажу билетов - от 40.6 евро (1188 гривень) за перелет в одну сторону и от 80 евро (2376 гривень) за путешествие туда-обратно", - говорится в сообщении.

Купить аукционные билеты можно до 28 мая. Скидка распространяется на рейсы с 15 июня по 31 июля, при этом количество таких билетов - ограничено, говорится в сообщении.

Перелет будет осуществляться из международного аэропорта "Одесса" в Вильнюсский международный аэропорт (VNO) на самолетах Boeing 737-800 трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам из Одессы и средам, пятницам и воскресеньям - из Вильнюса.

Путешествие будет занимать немного менее двух часов.

Расписание рейса Одесса - Вильнюс - Одесса:

Маршрут Дни недели Время вилета Время прибытия Продолжительность Одесса – Вильнюс пн, чт, сб 04:20 06:15 01:50 Вильнюс – Одесса ср, пт, вс 21:45 23:25 01:40

Билеты можно купить на официальном сайте МАУ.

Напомним:

Ранее МАУ увеличила частотность рейсов на маршруте Киев - Торонто.

А в начале апреля авиакомпания скорректировала летнее расписание из-за задержек поставок Boeing 737 MAX.

Также авиакомпания в апреле изменила структуру тарифов.

Экономическая правда