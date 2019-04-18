МАУ змінила структуру тарифів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" змінила структуру тарифів економічного класу на внутрішніх та міжнародних рейсах.

Про це повідомляє avianews.com.

Авіакомпанія почала використовувати три нових підтарифи: Economy Light, Economy Standard та Economy Premium.

Їх правила відрізняються в залежності від того, є рейс середньомагістральним або далекомагістральним.

Economy Light на внутрішніх рейсах і середньомагістральних міжнародних рейсах об'єднав особливості безбагажних тарифів "low cost" і "тільки ручна поклажа".

Квитки, придбані за цим підкласом, дозволяють провозити тільки одне місце ручної поклажі вагою до 7 кг, не підлягають обміну або поверненню. Раніше тариф "тільки ручна поклажа" дозволяв змінювати дату вильоту після оплати штрафу.

Economy Standard на рейсах середньої дальності включає перевезення двох місць ручної поклажі вагою до 7 кг і 5 кг відповідно, однієї валізи в багажі вагою до 23 кг, можливість повернення або обміну квитка зі штрафом.

Economy Premium на внутрішніх і середньомагістральних міжнародних маршрутах передбачає можливість обміну або повернення квитка без штрафів, провезення двох місць ручної поклажі, як в тарифі Economy Standard, двох валіз вагою до 23 кг кожен в якості багажу, харчування, безкоштовний вибір місця, безкоштовний друк посадкового талону в аеропорту і реєстрацію на окремій стійці, а також пріоритетну посадку в літак.

На далекомагістральних міжнародних рейсах всі тарифи економ-класу включають харчування і перевезення багажу.

Основні відмінності полягають в умовах обміну, повернення та норм провезення багажу.

Тариф Economy Premium також передбачає розміщення в окремому салоні.

Нова лінійка тарифів економічного класу МАУ для внутрішніх і середньомагістральних міжнародних рейсів схожа на структуру тарифів авіакомпаній Lufthansa Group для європейських маршрутів, введену в 2015 році.

Пізніше подібну структуру впровадили багато великих європейських авіакомпаній, включаючи Air France, KLM, Alitalia, British Airway, LOT, Aegean Airlines.

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Нагадуємо:

Антимонопольний комітет відкрив справу на предмет можливих ознак порушення конкурентного законодавства в діях авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" та інших авіаперевізників.