За місяць інфляція сповільнилася до 8,6%

У річному вимірі зростання споживчих цін за підсумками березня сповільнилося до 8,6% з 8,8% за підсумками лютого, 9,2% за підсумками січня і 9,8% - за минулий рік.

Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає "Інтерфакс-Україна".

Базова інфляція в березні 2019 року підскочила до 1,2% з 0,2% в лютому і 0,3% в січні, проте в річному вимірі вона також сповільнилася до 7,6% з 7,8% за підсумками лютого і з 8,3% - за підсумками січня.

В цілому за перший квартал інфляція становила 2,4%, базова - 1,7%.

ukrstat.gov.ua

Як повідомлялося, зростання споживчих цін в Україні в 2018 році сповільнилося до 9,8% з 13,7% в 2017 році.

Поквартальний прогноз Нацбанку України передбачає зниження річної інфляції до кінця першого кварталу поточного року до 8,4%, утримання її на тому рівні в другому кварталі з подальшим зниженням до 7,7% за підсумками третього кварталу і 6,3% - за підсумками 2019 року.

Нещодавно на відео показали динаміку зміни рівня інфляції у країнах, де він був найвищим за 38 років.

В Україні в травні 1993 року було зафіксовано пікове значення інфляції - понад 4700%. За цей період країна потрапила на вершину списку.

Україна знову з'являється в рейтингу в 1995 році, коли інфляція підскочила до 450%, ще раз в 2007-2010 (найвище значення - 25%) і в 2014-2016 (48,7%).