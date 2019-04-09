За месяц инфляция замедлилась до 8,6%

В годовом измерении рост потребительских цен по итогам марта замедлился до 8,6% с 8,8% по итогам февраля, 9,2% по итогам января и 9,8% – за минувший год.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает "Интерфакс-Украина".

Базовая инфляция в марте 2019 года подскочила до 1,2% с 0,2% в феврале и 0,3% в январе, однако в годовом измерении она также замедлилась до 7,6% с 7,8% по итогам февраля и с 8,3% – по итогам января.

В целом за первый квартал инфляция составила 2,4%, базовая – 1,7%.

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Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагает снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на том уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

Напомним, недавно на видео показали динамику изменения уровня инфляции в странах, где он был самым высоким за 38 лет.

В Украине в мае 1993 года было зафиксировано пиковое значение инфляции - свыше 4700%. За этот период страна попала на вершину списка.

Украина снова появляется в рейтинге в 1995 году, когда инфляция подскочила до 450%, еще раз в 2007-2010 (самое высокое значение — 25%) и в 2014-2016 (48,7%).