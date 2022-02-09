Ціни в України зберегли темпи зростання, овочі додали відразу 20%

У січні інфляція в Україні становила 10% у річному вимірі – незмінно від темпів за підсумками 2021 року.

Про це відомо з даних Держстату.

Споживчі ціни в січні 2022 року за місяць зросли на 1,3%, а загалом за рік – на 10% . Базова інфляція за місяць становила 0,1%, або 7,6% за рік в цілому.

Зміни за місяць

У січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,5%. Найбільше (на 20,5%) подорожчали овочі. На 3,9–1,0% зросли ціни на яйця, фрукти, хліб, молоко, м'ясо, рис, сало, масло.

Водночас на 0,8% та 0,5% подешевшали цукор та соняшникова олія відповідно.

Одяг і взуття подешевшали на 5,7%, у т.ч. взуття – на 6,1%, одяг – на 5,4%.

Тарифи на комунальні послуги зросли на 0,7%, на послуги освіти – на 1,6%.