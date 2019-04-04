Україна в рейтингу країн за рівнем інфляції за 38 років

Опубліковано відео, на якому показана динаміка зміни рівня інфляції у країнах, де він був найвищим за 38 років.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі LivelyData.

У відео використані дані Міжнародного валютного фонду про рівень інфляції в різних країнах, починаючи з 1980 року.

В Україні в травні 1993 року було зафіксовано пікове значення інфляції - понад 4700%. За цей період країна потрапила на вершину списку.

Україна знову з'являється в рейтингу в 1995 році, коли інфляція підскочила до 450%, ще раз в 2007-2010 (найвище значення - 25%) і в 2014-2016 (48,7%).

У фіналі на вершині списку опинилася Венесуела. У 2015 році інфляція перевищила 111%, в 2016 році - 254%, у 2017 році - 1000%, у 2018 році - 1,37 млн ​​відсотків.

Нагадаємо, раніше на схожому відео показали динаміку вартості брендів 15 найбільших світових компаній за останні 19 років. У 2013 році Apple зайняв перше місце і залишається там до сих пір.