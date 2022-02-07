Об’єктивна економічна ситуація: є всі підстави зберігати спокій

Україна опинилася під шаленим тиском.

Я погоджуюся з багатьма експертами, що найголовніша мета цього тиску – не захоплення додаткової території воєнними засобами, а здійснення максимального психологічного впливу на громадян та керівництво нашої країни.

Один з наслідків великого комплексу гібридних атак – послаблення України через шкоду нашій економіці, тому важливо тверезо дивитися на ситуацію.

Не піддавайтеся на провокації пропагандистів, які розказують про "страшну економічну кризу" та пророкують катаклізми.

ВВП. У 2020 році ВВП України скоротився на 4%, це відносно непоганий результат. Це краще за прогнози та результати, які показали інші європейські країни (економіка країн єврозони в середньому скоротилася більш ніж на 6%).

А ось за підсумками 2021 року, незважаючи на всі складнощі, економіка України показала зростання – близько 3%. Тобто йдеться про посткризове відновлення. Темпи подальшого зростання також залежать від наших дій.

Експорт. Криза, спричинена пандемією, захопила світ зненацька. Попри закриття кордонів та проблеми з логістикою у світі, наш експорт за підсумками 2020 року майже не скоротився, а за 2021 рік показав надзвичайне зростання.

За попередніми підсумками, обсяг експорту українських товарів майже досяг найвищого рівня за всі роки незалежності – рівня 2011-2012 років. Нагадаю: порівняно з тими роками наша країна втратила частину промислового та експортного потенціалу після окупації Криму та частини двох областей.

Загальний обсяг експорту за 2021 рік зріс більш ніж на третину завдяки високим цінам на основні експортні позиції і рекордний урожай. Це також результат зусиль виробників та дипломатів. В експорті з’явилося 28 нових товарних позицій, а експортери відкрили для українських товарів пʼять нових країн.

Державний борг та резерви. Уперше з 2013 року Україна зменшила державний борг до рівня нижче 50% ВВП. Тоді як в останні роки в більшості країн він стрімко зростав і загалом наближається до 100% світового ВВП.

Україна має достатні золотовалютні резерви. Хоча з початку 2022 року НБУ продав 1,5 млрд дол, 28 січня міжнародні резерви становили 29,4 млрд дол.

Це дасть змогу Нацбанку спільно з Кабміном не допускати надто великих коливань валютного курсу, для цього влада має всі можливості. Зараз на валютний курс тиснуть переважно психологічні фактори.

Інфляція. Деякі пропагандисти ще у 2021 році почали лякати наших громадян рекордним зростанням цін. Подивімося на об’єктивну картину.

У ключових західних економіках у 2021 році зафіксовані рекордні показники інфляції за кілька останніх десятиліть. Навіть на цьому тлі інфляція в Україні у 2021 році не була рекордною – 10%. Для нас це відносно помірний показник, якщо згадати хоча б неймовірно стрімке зростання європейських цін на газ.

За підсумками 11-ти з 20-ти попередніх років інфляція в Україні була вищою (2007-й – 16,6%, 2008-й – 22,3%, 2014-й – 24,9%, 2015-й – 43,3%, 2016-й – 12,4%, 2017-й – 13,7%). Нацбанк 20 січня ухвалив додаткове рішення для стримування зростання цін – підвищив облікову ставку до 10%.

Треба бути спокійними: попри негативні зовнішні фактори, інфляційні процеси мають стабілізуватися. НБУ прогнозує навіть деяке зменшення інфляції.

Зовнішня допомога. Україна точно матиме достатню економічну підтримку з боку наших партнерів, яка не менш важлива, ніж військова. Наприклад, 24 січня Єврокомісія вирішила надати Україні 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги.

Простіше кажучи, в України будуть додаткові кошти на вирішення найважливіших проблем, які найбільше впливають на наш платіжний баланс. Ідеться також про виплати за державним боргом. У березні нас очікують другі найбільші виплати (22,29 млрд грн). Наступний пік – вересень (52,51 млрд грн).

Допомога Євросоюзу також збільшить можливості уряду із закупівлі додаткових об’ємів газу та інших енергоносіїв, дозволить вирішувати інші термінові завдання, включаючи закупівлю за кордоном військової техніки.

Крім того, Єврокомісія планує майже подвоїти безповоротну допомогу у вигляді грантів – до 120 млн євро. Ці кошти теж посилять фінансову стійкість країни.

Керівництво Канади минулого тижня ухвалило рішення про надання Україні пільгового кредиту в розмірі 120 млн канадських доларів – також для підтримки стійкості нашої економіки. Тож є всі підстави зберігати спокій.

Економічні завдання. Що зараз важливо? Сильна економіка є базою для ефективного зміцнення нашої обороноздатності, енергетичної, продовольчої та фінансової безпеки, тож органи влади мають системно працювати на розвиток економіки.

Я не вважаю великою перемогою зростання рівня іноземних інвестицій у 2021 році. Базуючись на попередніх даних, уряд говорить про 5,5-6 млрд дол.

У звичайних умовах це дуже добре, але нам потрібно поступово збільшувати щорічний рівень інвестування в нашу економіку в рази. У пріоритеті – складні виробництва та висока додана вартість. Лише так зможемо відчутно підвищити рівень життя більшості громадян.

Маємо швидко подолати панічні настрої та показати інвесторам переваги роботи в Україні. Ізраїль – прекрасний приклад, як можна швидко розвиватися, перебуваючи під постійною загрозою терактів та зовнішнього вторгнення.

Важливо прискорити впровадження стимулів для інвесторів. Уряд почав запроваджувати ухвалений у вересні базовий закон про індустріальні парки.

Найближчим часом маємо остаточно затвердити відповідний пакет податкових та митних стимулів, ухвалений нами в грудні в першому читанні. Це дозволить максимально сприяти створенню виробництв у різних регіонах України.

Переважно позитивними є заплановані на 2022 рік податкові зміни: зменшення навантаження на фонд оплати праці, деяке спрощення оподаткування для мікробізнесу та самозайнятих, а також введення податку на виведений капітал для малого та середнього бізнесу. Важливо добре попрацювати над деталями, щоб пропоновані зміни стали максимально корисними для підприємців.

Потрібно зберігати спокій, зібраність та рішучість. Кожен громадянин повинен спокійно працювати, навчатися, піклуватися про своїх рідних і пам’ятати: разом ми точно подолаємо всі негаразди і станемо сильнішими.