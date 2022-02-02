Інфляція єврозони оновила історичний максимум

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Інфляція у країнах єврозони у січні пришвидшилась до 5,1% у січні відносно цін торік – це найвищий показник за весь час спостереження.

Про це повідомляє Bloomberg, дані Євростату.

Крім того, що інфляція утримується далі на рекордному рівні, вона перевищила прогнози економістів, які сподівалися на уповілення росту цін. У грудні інфляція єврозони становила 5% у річному вимірі.

Оновлена статистика створює додатковий тиск на Європейський центральний банк та підживлює очікування, що він може підвищити облікову ставку раніше, ніж очікувалося.

Фінансові ринки тепер допускають підвищення ставок ЄЦБ на 10 базисних пунктів раніше – у липні замість вересня цьогоріч.

Попри загальне пришвидшення інфляції на тлі дорогих енергоресурсів та логістичних проблем, у двох найбільших економіках зони ціни, навпаки, уповільнилися. Йдеться про Німеччину та Францію.

Базова інфляція, що не враховує волатильні статті кошику на кшталт їжі та енергоносіїв, становила 2,3% проти 2,6 минулого місяця.

Такі умови створюють поле для більш швидкого згортання антикризової програми викупу активів ЄЦБ, а також підштовхують до посилення монетарної політики слідом за Федрезервом США та Банком Англії.

Нагадуємо:

Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних, але планує її підвищити у березні.

Підвищення ставок провідними центробанками зменшує "апетит" інвесторів до ризику.

Як наслідок, інвестиції у країни, що розвиваються (до яких відноситься і Україна), стануть дорожчими, адже дохідність за державними запозиченнями розраховується як ставка за казначейськими зобов'язаннями США "плюс" премія за ризик.

Економічна правда