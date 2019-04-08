Чверть одержувачів монетизованих субсидій не розрахувалися з "Київтеплоенерго"

Одержувачі монетизованої субсидії за підсумками березня 2019 року розрахувались з КП "Київтеплоенерго" за послуги теплопостачання та гарячого водопостачання на 73%.

Про це повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо взяти весь пул споживачів, які мають субсидію і які в березні отримали її у грошовому еквіваленті, порівняти суму, яку вони повинні були заплатити в березні в повному обсязі з тією сумою, що була фактично сплачена, то рівень розрахунків по нашій зоні обслуговування становить 73%", - сказав він.

Половина одержувачів монетизованої субсидії оплатила послуги в повному обсязі, інші - здійснили розрахунки частково або не розрахувалися зовсім. При цьому Лопатін додав, що серед тих, хто в березні здійснював розрахунки - велика кількість споживачів, що мали на момент розрахункового періоду переплату.

"Сама ідея монетизувати субсидії дозволяє споживачеві самостійно вирівнювати сальдо по своєму розрахунковому рахунку. Серед споживачів, які з нами не здійснювали розрахункові операції, дуже велика кількість тих, хто на початок розрахункового періоду мав переплату. Тобто, вони не заплатили, але боржниками не стали", - зазначив він.

Зі 112 тис. одержувачів монетизованої субсидії 44 тис. (39%) через переплати мали можливість не здійснювати розрахунки зовсім.

Що стосується іншої частини субсідіантів, то рівень розрахунків становив 82%, що вкладається в логіку загальної платіжної дисципліни, підсумував Лопатін.

Нагадаємо:

У Києві станом на 8 квітня від послуги централізованого опалення відключені 97% житлових будинків.

Розрахунки за спожиті послуги водопостачання та водовідведення з "Київводоканалом", за даними компанії, в березні здійснили лише 62% одержувачів монетизованих субсидій.

Масова монетизація житлово-комунальних субсидій почалася з 1 березня 2019 року.

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