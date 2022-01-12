У Зеленського допускають запуск програми "єСубсидії" за аналогією з "єПідтримкою"

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Заступник керівник Офісу президента Ростислав Шурма припускає запуск програми "єСубсидія" з виплатами на картку, які можна витратити лише на оплату комунальних послуг, за аналогією з програмою "єПідтримка".

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Будемо її (програму "єПідтримка" - ред.) активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити "єСубсидію"?" - заявив Шурма.

За його словами, йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дасть змогу верифікувати кожного отримувача субсидії.

"Сама "єПідтримка" щомісяця поповнюватиметься новими напрямками і продуктами. І паралельно з'явиться ще десяток таких продуктів", - додав заступник глави ОП.

Нагадуємо:

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через застосунок "Дія".

Наразі це можна зробити лише на цифрові картки, проте окремі банки розпочинають видачу фізичних карток.

Витратити кошти можна лише на визначені категорії такі як кіно, книги, спорт тощо. З другої половини січня особам, старшим за 60 років, дозволять витратити кошти на придбання ліків.

Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року. У ІІ-ІІІ квартал 2022 року також представлять офлайн-механізм для людей, які не мають смартфонів.

За програмою "єПідтримка" українці витратили вже понад 1 млрд грн, найбільше купували книги та квитки в кіно.