Субсидії готівкою: третина одержувачів не розрахувалася з "Київводоканалом"

Тільки 62% одержувачів монетизованих субсидій розрахувалися з "Київводоканалом" за березень.

Про це повідомила компанія на своєму сайті.

У "Київводоканалі" нагадали, що нарахована у грошовому вигляді субсидія повинна бути використана, насамперед, для оплати комунальних послуг.

Також у компанії підкреслили, що в разі несплати за отримані послуги протягом двох місяців департамент соціальної політики Київської міськдержадміністрації припинить надання субсидії.

Нагадаємо:

Масова монетизація житлово-комунальних субсидій почалася з 1 березня 2019 року.

12 березня субсидії готівкою почав виплачувати "Ощадбанк".

Станом на 17 березня уряд виплатив близько 350 мільйонів субсидій готівкою.

26 березня Пенсійний фонд завершив виплачувати готівкову субсидію пенсіонерам.

Як повідомлялося, середній розмір субсидії, яка внаслідок монетизації виплачується готівкою, становить 1676 гривень.

Також нагадаємо, що уряд вирішив змінити систему виплати субсидій готівкою: боржників можуть перевести на отримання субсидії у безготівковій формі.

Економічна правда