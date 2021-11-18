Людей змушують повертати субсидії. Що відбувається та як не втратити десятки тисяч гривень

Державу часто звинувачують у неефективності соціальних виплат. Щоб запобігати цьому в Міністерстві фінансів проводять моніторинг та визначають, наскільки доцільно держава використовує кошти платників податків.

Вийшло, що три з чотирьох підозрілих, з точки зору правомірності, виплат бюджетних коштів у 2020 році були саме субсидіями.

Найчастіше помилкові виплати субсидій минулого грудня були пов’язані з відвертими порушеннями правил, такими як отриманням грошей після смерті особи, яка мала на них право (21 тис. випадок) або набуттям ними майна вартістю понад 50 тис. грн (17,5 тис. випадків).

В таких випадках держава має право позбавити людину субсидії або навіть змусити повернути отримані нею кошти до бюджету. І останнє, як виявляється, не рідкість.

Іноді вимоги держави повернути субсидії є суперечливими, і люди вимушені відстоювати свої права у судах.

У судовому реєстрі лише за 2021 рік можна знайти пів тисячі рішень, пов’язаних з вимогою повернути гроші до бюджету. І як показує практика, правосуддя іноді стає на бік отримувачів субсидій та не дозволяє забирати видані раніше гроші.

Але часто люди не доводять справу до суду, і замість захисту своїх прав просто сплачують суми, які з них вимагають органи соціального захисту. Хтось не вірить в українське правосуддя, а хтось думає, що державні органи не можуть помилятись.

Чи можна законно не повертати субсидію та коли є сенс відстоювати свої права у суді?

Обман чи безпідставно набуте майно

Система видачі субсидій не є досконалою, і в цьому можна переконатись, розглянувши конкретні ситуації. Про них і піде мова далі.

До однієї з юридичних компаній Києва звернувся Максим, який отримав "лист щастя" від Управління соціального захисту населення (УСЗН) з вимогою повернути до державного бюджету майже 37 тис. гривень. Це — всі житлові субсидії, які він отримав за останні 3 роки.

Субсидію Максим оформив ще у 2016 році, надавши органам соціального захисту дані про доходи та місце реєстрації. Тоді цього було цілком достатньо для отримання допомоги від держави.

Сім разів йому автоматично продовжували виплати, посилаючись на постанову уряду, однак цього року УСЗН запросило повернення назад всіх грошей, виданих за останні три роки.

Виявилось, що у 2018 році Кабінет міністрів змінив правила надання субсидії, і Максим мав би подати нову заяву, в якій окрім доходів задекларував би ще й сімейний стан. Саме на підставі цієї заяви мало б здійснюватись подальше нарахування субсидії.

Заяву він не оформив, а в Управлінні соціального захисту населення замість того, щоб припинити надання субсидії, кілька разів автоматично продовжували її видачу.

Перевірити сімейний стан отримувача бюджетних коштів вирішили лише у квітні 2021 року. І виявили, що Максим уже 10 років одружений, і за новими критеріями не мав права на субсидію. Тепер держава вимагає повернути кошти, видані йому з травня 2018 року (набрання чинності урядової постанови — ЕП) по 2021 рік.

Аргументація Управління соцзахисту проста. У 2018 році Максиму надіслали листа з вимогою задекларувати, що він одружений. Відповідно до урядової постанови, про будь-які зміни сімейного стану необхідно повідомляти УСЗН протягом 30 днів. Оскільки чоловік цього не зробив, то всі ці роки не мав права отримувати допомогу від держави.

Сам Максим заперечує, що отримував листа з вимогою задекларувати дружину. Більш того, сімейний стан в нього не змінювався, адже одружений він з 2011 року. Тому і вважає, що не зобов’язаний був комусь про щось повідомляти.

Колізії можна було б уникнути, якби соціальні органи перевірили сімейний стан реципієнта ще у 2018 році, а не відтягували це до 2021-го. Тепер же важко одразу сказати, чия халатність або бездіяльність призвели до переплати у 37 тис. гривень.

Захисники чоловіка стверджують, що працівники соцзахисту, за нормами, не мали права автоматично продовжувати видачу субсидії. Самі виплати вони тепер вважають безпідставно набутим майном, яке не підлягає поверненню, відповідно до ст. 1215 Цивільного кодексу.

Що таке безпідставно набуте майно? Це коли людина отримала кошти, добровільно перераховані іншою стороною (фізичною або юридичною особою — ЕП), за умови якщо для їхнього отримання не використовувалось шахрайство або не мала місце рахункова помилка.

Тепер справа Максима може дійти до суду, де остаточно вирішать, чи чоловік навмисне ввів в оману працівників органів соціального захисту, і йому доведеться повернути всі гроші державі. Або ж Управління соцзахисту дійсно не мало права продовжувати виплати субсидії у 2018 році, і всі отримані гроші є безпідставно набутим майном.

Забігаючи наперед, майже ідентичний прецедент стався у Маріуполі, і там суд став на бік отримувача субсидії. Місцевий Департамент соціального захисту не зміг довести, що неподання особою інформації про одруження було зумисним, а тому надміру перераховані виплати визнали безпідставно набутим майном, яке не підлягає поверненню.

Отже, доводити справу до суду є сенс, бо він охоче враховує можливі помилки державних органів та може дозволити не повертати гроші в державний бюджет.

Відповідальність за брехню

Не всі вимоги від УСЗН про повернення грошей є несправедливими.

Однак треба пам’ятати, що держава може примусово забрати гроші лише у тому випадку, якщо виплата відбулася з вини одержувача субсидії. Тобто якщо людина подала документи з недостовірною інформацією або вдавалась до інших подібних зловживань.

Про це йдеться у рішенні Довгинцівського районного суду міста Кривий Ріг.

Тобто, з точки зору закону, людина є винною тільки тоді, коли навмисно створює умови для отримання бюджетних коштів, не маючи на це достатніх підстав.

Наприклад, в Очакові, що на Миколаївщині, жінка в заяві на субсидію не вказала інформацію про шлюб, який вона уклала за місяць до оформлення державної допомоги. Суд змусив її повернути 12 тис. гривень.

В Луцьку чоловіка через суд змусили повернути 38 тис. грн за те, що він не повідомив про купівлю сином нового Hyundai SantaFe. Рішення обґрунтоване тим, що субсидію не мають права отримувати люди, родичі яких придбали майно вартістю понад 50 тис. гривень, якщо ці родичі зареєстровані разом з реципієнтом.

Відомі випадки, коли людей судили навіть по кримінальним статтям за подання завідомо неправдивої інформації в деклараціях. Деяким вдалося уникнути покарання лише завдяки апеляціям.

У 2020 році Верховний суд виправдав мешканку Ковеля (Волинська обл. — ЕП), яку місцевий суд визнав винною у шахрайстві та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки умовно. Підставою для цього стало подання нею до органів соціального захисту підробленого документа, в якому були відсутні дані про наявність ще однієї квартири. При цьому жінка у 2015-2017 роках отримала 39 тис. грн соціальної допомоги.

У Верховному суді роз’яснили, що дії жінки не є шахрайством, бо вона є одинокою матір’ю, яка виховує сина з вадами здоров’я, а отже мала інші підстави для отримання державної допомоги. Таким чином дії підсудної трактували лише як порушення правил укладання документів.

При цьому суд підтвердив, що за недостовірні дані у деклараціях все ж таки може бути кримінальне переслідування за шахрайство, якщо у діях отримувача субсидії є склад відповідного злочину.

"В цьому випадку суд — це лотерея. У ситуації з цією жінкою вийшло ще доволі гуманно. Однак існує різна практика та різне трактування законів. Якщо сторона обвинувачення доведе умисел отримувача субсидії, може бути вирок і за кримінальною статтею", — зазначила юристка ГО "Сильні громади" Наталя Рижкова.

Утім, найчастіше в реєстрі судових рішень як покарання в подібних випадках зустрічаються штрафи, примусове повернення субсидій та судовий збір.

Що робити, якщо вимагають повернути гроші

Прийшов лист від Управління соціального захисту з вимогою повернути гроші? Не треба панікувати. Якщо ви переконані у тому, що не порушували закон та не вводили в оману працівників соціального захисту, треба спробувати донести свою точку зору.

Наталя Рижкова переконує, що спроби вирішити проблему через інстанції Управління соціального захисту навряд чи будуть успішними.

"Люди жаліються, що вони пройшли сім кіл пекла в Управлінні соціального захисту перш ніж звернутись до юриста — з ними просто ніхто не хоче там розмовляти. Завдання Управління — повернути гроші, навіть якщо людина не винна у тому, що їй кілька років незаконно нараховували субсидію", — сказала вона.

Залишається єдиний вихід — звернутись до фахового юриста. Він допоможе написати відповідь на лист з Управління соцзахисту та окреслити лінію захисту з посиланням на норми закону, рішення Верховного Суду та інші судові прецеденти.

Якщо в Управлінні соцзахисту не приймають аргументацію та продовжують сипати повідомленнями про повернення грошей, то наступним їх кроком стане звернення до суду.

Зрештою, в Кабміні раніше наголошували, що субсидії можуть повертати лише через суд. А тому людина не зобов’язана сплачувати за вимогами, які надходять безпосередньо з листів Управління соціального захисту.