Четверть получателей монетизированных субсидий не рассчитались с "Киевтеплоэнерго"

Получатели монетизированной субсидии по итогам марта 2019 года рассчитались с КП "Киевтеплоэнерго" за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на 73%.

Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает "Интерфакс-Украина".

"Если взять весь пул потребителей, которые имеют субсидию и которые в марте получили ее в денежном эквиваленте, сопоставить сумму, которую они должны были заплатить в марте в полном объеме с той суммой, которая была фактически оплачена, то уровень расчетов по нашей зоне обслуживания составил 73%", - сказал он.

Половина получателей монетизированной субсидии оплатила услуги в полном объеме, остальные – осуществили расчеты частично или не рассчитались вовсе. При этом Лопатин добавил, что среди тех, кто в марте не осуществлял расчеты – большое количество потребителей, имевших на момент расчетного периода переплату.

"Сама идея монетизированной субсидии позволяет потребителю самостоятельно выравнивать сальдо по своему расчетному счету. Среди потребителей, которые с нами не осуществляли расчетные операции, очень большое количество тех, кто на начало расчетного периода имел переплату. То есть, они не заплатили, но должниками не стали", – отметил он.

Из 112 тыс. получателей монетизированной субсидии 44 тыс. (39%) из-за переплаты имели возможность не осуществлять расчеты вовсе.

Что касается остальной части субсидиантов, то уровень расчетов составил 82%, что укладывается в логику общей платежной дисциплины, подытожил Лопатин.

Напомним:

В Киеве по состоянию на 8 апреля от услуги централизованного отопления отключены 97% жилых домов.

Расчеты за потребленные услуги водоснабжения и водоотвода с "Киевводоканалом", по данным компании, в марте осуществили лишь 62% получателей монетизированных субсидий.

Массовая монетизация жилищно-коммунальных субсидий началась с 1 марта 2019 года.

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