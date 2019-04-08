У столиці відключено від опалення близько 97% житла

У Києві станом на 8 квітня від послуги централізованого опалення відключені 97% житлових будинків.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що загалом послугу завершили надавати 12,8 тисячам споживачів. Йдеться про житлові будинки (ОСББ та ЖБК, відомчі та інвестиційні будинки), адміністративні приміщення та заклади соцсфери.

Також у КМДА нагадали, що припинення теплопостачання в закладах соціальної сфери відбувається на основі індивідуальної заявки.

"Рішення про припинення теплопостачання в закладах соціальної сфери – медичних закладах, школах, дитячих садках тощо, приймає адміністрація цього закладу, а відключення здійснюється винятково на основі індивідуальної заявки", — зазначається на сайті держадміністрації.

Усього від опалення вже відключено 157 дитсадків, 140 шкіл, 28 лікувальних закладів, 3016 адмінбудинків, 101 навчальний заклад (технікуми, інститути).

У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" в свою чергу зазначили, що в столиці ще здійснюється теплопостачання в 2871 будівлях (372-х дитячих садках, 314 школах, 248 лікувальних закладах).

Нагадаємо, 6 квітня в столиці завершився опалювальний сезон. Таке рішення місцева влада прийняла на основі температурних показників та враховуючи подальше стрімке потепління.

Економічна правда