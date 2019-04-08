Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" зріс на 15%

Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за підсумками роботи в січні-березні 2019 року становив 2,6 мільйона осіб, що на 15% більше аналогічного періоду минулого року, коли було обслуговано 2,3 мільйона пасажирів.

Такі дані надали в аеропорту "Бориспіль" для ЦТС.

Згідно з ними, за перші три місяці поточного року було прийнято і відправлено 2,2 мільйона пасажирів регулярних рейсів (динаміка + 22% г /г), нерегулярних рейсів — 415,9 тис. осіб, що менше січня-березня 2018 року на 11% .

Кількість трансферних пасажирів із початку року становила 670,8 тис. — на 5,8% більше попереднього року. Разом із тим, частка трансферних пасажирів у загальному пасажиропотоку становила у січні-березні 25,3% — роком раніше цей показник становив 27,5%.

У березні поточного року пасажиропотік аеропорту становив 964,2 тис. осіб — на 16% більше, ніж за перші три місяці 2018 року, коли пасажирів було 834,1 тис.

Як повідомлялося, пасажиропотік в Україні стрімко зростає. У зв'язку з цим Кабмін дозволив аеропорту "Бориспіль" платити в бюджет не 75% прибутку, а тільки 40%, якщо він витратить зекономлені кошти на власний розвиток.

31 березня аеропорт "Бориспіль" почав експлуатацію терміналу F, після чого вартість паркування поруч із цим терміналом зросла вдвічі.