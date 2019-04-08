Пассажиропоток аэропорта Борисполь вырос на 15%

Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" по итогам работы в январе-марте 2019 года составил 2,6 миллиона человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года, когда было обслужено 2,3 миллиона пассажиров.

Такие данные предоставили в аэропорту "Борисполь" для ЦТС.

Согласно ним, за первые три месяца этого года было принято и отправлено 2,2 миллиона пассажиров регулярных рейсов (динамика +22% г/г), нерегулярных рейсов — 415,9 тыс. человек, что меньше января-марта 2018 года на 11%.

Количество трансферных пассажиров с начала года составило 670,8 тыс. — на 5,8% больше предыдущего года. Вместе с тем, доля трансферных пассажиров в общем пассажиропотоке составила в январе-марте 25,3% — годом ранее этот показатель составлял 27,5%.

В марте текущего года пассажиропоток аэропорта составил 964,2 тыс. человек — на 16% больше, чем за первые три месяца 2018 года, когда пассажиров было 834,1 тыс.

Как сообщалось, пассажиропоток в Украине стремительно растет. В связи с этим Кабмин разрешил аэропорту "Борисполь" платить в бюджет не 75% прибыли, а только 40%, если он потратит сэкономленные средства на свое развитие.

31 марта аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F, после чего стоимость парковки рядом с этим терминалом выросла вдвое.