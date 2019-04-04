Вартість паркування поруч із терміналом F у "Борисполі" зросла вдвічі

Аеропорт "Бориспіль" підняв у два рази годинний тариф на стоянці поруч із відкритим 31 березня терміналом F і змінив принципи тарифікації.

Про це повідомили в довідковій службі, передає avianews.com.

Із 1 квітня плата збільшена до 20 грн за годину. При цьому знижки за тривале перебування на парковці скасовані. Таким чином, ціна за добове перебування на стоянці становить 480 грн, тижневе — 3 360 грн.

До розконсервації терміналу F парковка використовувалася як майданчик для тривалого зберігання автомобілів із тарифом 10 грн на годину і 60 грн на добу.

Стоянки з більш дешевими тарифами розташовані на відстані у кілька сотень метрів від терміналу. На них плата за перебування автомобіля становить 15 грн на годину і 80-150 грн на добу.

Наразі термінал F обслуговує рейси авіакомпаній Ryanair, Laudamotion, Bravo Airways, SkyUp, "Буковина" і Yanair.

Нагадаємо, 31 березня міжнародний аеропорт "Бориспіль" почав експлуатацію терміналу F у тестовому режимі.

Таким чином, тепер в аеропорту працює два термінали — D і F. Тому пасажирам важливо уточнювати термінал відправлення перед виїздом в аеропорт для своєчасного прибуття на правильне місце вильоту.