Коболєв: РФ не змінить позицію щодо транзиту газу через Україну після виборів

Результати виборів президента України не вплинуть на позицію Росії щодо транзиту газу через Україну.

Таку точку зору висловив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю ТСН.

Він припустив, що тристоронні переговори між Україною, ЄС і РФ про договір про транзит газу через Україну швидше за все пройдуть на початку травня.

"Думаю, їм є про що з нами поговорити. У них важка ситуація з "Північним потоком-2", їм треба думати про те, як транспортувати газ після 2019 року, у них точно є інтерес. Чи будуть вони готові вести переговори до остаточного оголошення результатів? Думаю що ні. Але як тільки будуть зрозумілі результати виборів, вони погодяться на переговори", - вважає Коболєв.

При цьому він прогнозує, що після виборів, якщо президент зміниться, риторика росіян залишиться незмінною.

"Мій досвід такий, що риторика росіян, як правило, не змінюється. У них є свій інтерес, вони хочуть протиснути нас на свою позицію, яка нам часто невигідна, незалежно від того, хто перебуває в кріслі президента, прем'єра чи спікера парламенту", - сказав він.

На його думку, Росія може влаштувати нову газову кризу, щоб переконати Європу в необхідності добудувати "Північний потік-2".

"Те, що "Північний потік-2" не запрацює 1 січня наступного року, це очевидно, до цього готові вже всі. Для росіян це, напевно, навіть можливість. І вони, за моїм прогнозом, намагаються скористатися тим фактом, що "Північного потоку-2" немає, і можуть влаштувати чергову газова кризу, це дуже в їхньому стилі", - сказав Коболєв.

Глава правління НАК "Нафтогаз України" допускає, що російська сторона з цією метою може повністю зупинити транзит через Україну.

"Так, я вважаю, що цей сценарій найбільш вірогідний, якщо до того часу не буде підписаний договір. Росіяни роблять все можливе, щоб договору не було, саме щоб шантажувати Європу. Газова криза - це їх стандартний хід в подібних ситуаціях", - заявив Коболєв.

"Тому так важливо, щоб Україна, як держава, максимально підготувалася до цієї зими, щоб ми створили додаткові запаси газу. І якщо криза станеться, щоб ми до цього були готові", - додав він.

Нагадаємо:

За останній тиждень російський "Газпром різко збільшив обсяги транспортування газу в Європу через Україну через ремонт трубопроводу "Ямал-Європа", що проходить через Білорусь.

У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.

Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії та Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу.

Українська правда