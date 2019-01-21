Єврокомісія висунула пропозицію про умови транзиту газу після 2019 року

Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович по завершенні тристоронніх газових переговорів Україна-ЄС-Росія в Брюсселі.

"Наприкінці зустрічі я висунув сторонам пропозицію, яка передбачає три головні параметри майбутньої угоди: тривалість, обсяги та мита. Але вона також передбачає такі важливі параметри як інвестиції, законодавчі та технічні вимоги. Не вдаючись до деталей з тим, щоб забезпечити успішний результат, я переконаний, що це чесна пропозиція, що базується на нашому глибокому аналізі і довгих експертних переговорах", - сказав він.

"Я б хотів скликати наступну міністерську зустріч у травні цього року. Ми запропонували сторонам продовжити дискусії на рівні старших експертів", - додав Шефчович.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пропозиція Шефчовича - "це певна точка відліку, яку ми точно будемо розглядати".

"Ми вперше її почули, вперше її отримали. Сподіваюсь, у найближчі два місяці у нас буде достатньо часу, щоб її обговорити. Це пропозиція щодо майбутніх обсягів і термінів контракту після 2019 року. Деталі пропозиції поки що коментувати не хочу", - сказав він.

Нагадаємо, "Газпром" на переговорах заявив, що готовий продовжити газові контракти після 2019 року навіть без проведення експертних консультацій.

Європейська правда