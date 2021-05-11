Прем'єр: Звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з кредиторами

Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на переговори України із міжнародними партнерами.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - запевнив прем'єр.

За словами Шмигаля, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи - НАБУ, НАЗК та інше антикорупційне законодавство.

Прем'єр вважає, що вже третій-четвертий пріоритет - це розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топ-менеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - сказав Шмигаль.

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Нагадуємо:

У МВФ заявили, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення уряду провести зміни у керівництві "Нафтогазу" було прийняте згідно із законодавством.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що остання зміна керівництва "Нафтогазу" - поганий сигнал і потенційна міжнародна шкода іміджу України.

Президент України Володимир Зеленський не відповів на питання журналістів, як ситуація в "Нафтогазі" позначиться на ситуації в країні.

Кабмін підготував тези про те, як коментувати і як відповідати на незручні питання по ситуації з кадровими змінами в "Нафтогазі".

"Центр протидії корупції" надіслав до НАЗК звернення щодо обставин, які можуть свідчити про порушення головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком вимог і обмежень, встановлених ЗУ "Про запобігання корупції".

Раніше про конфлікт інтересів у Вітренка заявили в наглядовій раді "Нафтогазу".

Члени правління НАК "Нафтогаз України" закликали Кабмін врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії до 14 травня, інакше члени правління не матимуть змоги виконувати свої обов’язки.

Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.