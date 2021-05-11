Шмигаль про кадрові зміни в "Нафтогазі": Якщо є сумніви в законності, для цього є суд

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд діяв у рамках законів під час кадрової ротації у "Нафтогазі" - за його словами, якщо в когось є сумніви в законності, для цього є суд.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Є і політичні підстави, і юридичні, а є і фінансові. "Нафтогаз" затверджував свій фінансовий план з 11,5 млрд гривень прибутків і минулого тижня показав 19 млрд гривень збитків.

Дуже важливий момент, який спричинив таку жорстку і дуже швидку реакцію. Затвердження фінансового плану відбувалося в грудні, в кінці року, коли були очевидно зрозумілі результати 2020 року. Минулий рік "Нафтогаз" працював абсолютно без додаткових соціальних навантажень. І подавати такі звіти зі збитками…

"Нафтогаз", до речі, це політичне питання, при збитках 19 млрд гривень, показав понад 600 млн гривень виплачених премій. Це ледь не вдвічі більше, ніж було в 2019 році. По процедурах, напевно, все дотримано правильно, але суспільство ставить питання і уряду зокрема. Також, є питання по зменшенню видобутку українського газу", - відповів Шмигаль на питання про підстави для кадрових змін в "Нафтогазі".

"Далі ми, звичайно, приймаємо рішення щодо наглядової ради компанії. Відповідно, поки немає наглядової ради, уряд призначає керівника, звільняє керівника. І далі, в межах корпоративної реформи, поки відбувається конкурс на призначення нової наглядової ради, діюча виконує обов'язки, що уряд також визначив постановою.

Ми не мали і не маємо наміру зупиняти чи ламати корпоративну реформу. Уряд представляє державу Україна, яка є акціонером НАК "Нафтогаз". Відповідно, як представник акціонера - народу України, уряд вживає заходів, щоб підприємство було ефективним. І це все в межах діючого законодавства. Я впевнений в тому, що це були коректні рішення", - додав він.

За його словами, з цього приводу уряд говорив з партнерами.

"Наприклад, під час зустрічі з очільником Держдепу США, на зустрічах з окремими послами держав G7 ми обговорювали продовження реформи. Ключові меседжі - прізвища керівників не грають ролі, роль грає дотримання законодавства, процедур і продовження корпоративної реформи. Ці вектори взагалі збігаються у нас на 100%", - підкреслив прем'єр.

"Ми не зобов'язані переконувати наших партнерів в законності наших рішень. Якщо в когось є сумніви в законності, для цього є суд. Звичайно, ми розуміємо, що діємо в рамках законів.

Тому юридична чистота ані в мене, ані в тих, хто приймав рішення, хто за нього голосував, не викликає сумнівів", - резюмував Шмигаль.

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Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на переговори України із міжнародними партнерами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення уряду провести зміни у керівництві "Нафтогазу" було прийняте згідно із законодавством.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що остання зміна керівництва "Нафтогазу" - поганий сигнал і потенційна міжнародна шкода іміджу України.

Президент України Володимир Зеленський не відповів на питання журналістів, як ситуація в "Нафтогазі" позначиться на ситуації в країні.

Кабмін підготував тези про те, як коментувати і як відповідати на незручні питання по ситуації з кадровими змінами в "Нафтогазі".

"Центр протидії корупції" надіслав до НАЗК звернення щодо обставин, які можуть свідчити про порушення головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком вимог і обмежень, встановлених ЗУ "Про запобігання корупції".

Раніше про конфлікт інтересів у Вітренка заявили в наглядовій раді "Нафтогазу".

Члени правління НАК "Нафтогаз України" закликали Кабмін врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії до 14 травня, інакше члени правління не матимуть змоги виконувати свої обов’язки.

Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.