"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну

За останній тиждень російський "Газпром різко збільшив обсяги транспортування газу в Європу через Україну.

Про це повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв у Facebook.

Причиною став ремонт трубопроводу "Ямал-Європа", що проходить через Білорусь

За лічені дні добові обсяги транзиту українською ГТС зросли на 60 млн кубометрів та зараз складають орієнтовно 300 млн кубометрів. У річному вимірі це еквівалентно близько 110 млрд кубометрів газу, повідомив Коболєв.

"Таке різке збільшення транзиту можливе виключно завдяки надійності та якісній роботі української ГТС. Жодна інша система не здатна запропонувати таку гнучкість та запас потужності, ще й за також вигідною ціною. Це ще раз доводить: будівництво Газпромом обхідних маршрутів та потоків не має під собою жодного технічного та економічного підґрунтя, справжні мотиви дій росіян лежать виключно в політичній площині", - зазначив глава "Нафтогазу".

Нагадуємо:

У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.

Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії та Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу.