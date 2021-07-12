Коболєв пояснив, за що отримав премію в "Нафтогазі" у 2020 році

Андрій Коболєв пресслужба Нафтогазу

Керівництво НАК "Нафтогаз України" отримало багатомільйонні премії в 2020 році за виконані перед держбюджетом зобов'язання щодо відрахувань податків та частини прибутку.

Про це заявив колишній керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю Liga.net.

"Питання з формулюванням "Чому менеджмент Нафтогазу отримав великі премії на тлі багатомільярдних збитків" – від початку маніпулятивні. Тому що менеджмент Нафтогазу за підсумками 2020 року виконав усі головні поставлені перед ним завдання. Хтось виконав добре, хтось погано. Все зафіксовано у системі управління талантами", – заявив Коболєв.

За його словами, кожен з директорів і членів правління НАК отримав премії в межах максимально дозволеного ліміту, який прописаний в контракті кожного співробітника Нафтогазу.

Коболєв вважає, що Нафтогаз виконав свої зобов'язання за чистими грошовими переказами в бюджет на 100%, які він погоджував з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.

"Прибутковість в окремо взятому році не є головним показником ефективності компанії... Розумного акціонера в першу чергу цікавить грошовий потік, який генерує бізнес зараз і буде генерувати в майбутньому", – сказав він.

Нагадуємо:

6 липня Економічна правда опублікувала документи, згідно з якими члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.

Зокрема, ексглава правління Нафтогазу Андрій Коболєв минулоріч отримав другу частину виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

Раніше в інтерв’ю 5 каналу Коболєв заявляв, що другу частину виплат не отримав.