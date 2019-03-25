Україна та Росія домовляться про транзит газу після 2019 року — Міненерго РФ

Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії та Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу після 2019 року, коли закінчується термін дії документа.

Про це заявив заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський, передає ТАСС.

"Ми очікуємо, що в якійсь мірі вдасться домовитися з Україною щодо транзиту газу після 2020 року. Якщо цього не станеться в травні, то, ймовірно, це відбудеться в жовтні", - сказав він.

За словами Яновського, підсумкова тристороння зустріч Росії, України і ЄС може відбутися у вересні-жовтні цього року.

Наразі наступна зустріч планується на травень цього року.

Нагадуємо:

Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пропозиція - "це певна точка відліку", але деталі не розкрив.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Країни Євросоюзу дійшли згоди з приводу регулювання проекту "Північний потік-2".