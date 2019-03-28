Активи "Київської Русі" виводили вночі перед запровадженням тимчасової адміністрації

86-річна жінка стала власницею об’єкта нерухомості ПАТ "Банк "Київська Русь", заплативши 42 мільйони гривень за ніч до запровадження тимчасової адміністрації, - такою була одна зі схем виведення активів з банку.

Про це розповіла директор департаменту розслідування протиправних діянь ФГВФО Катерина Мисник, передає сайт Фонду.

Під час реалізації схем виведення ліквідних активів керівництвом фінустанови було здійснено продаж частини об’єкта нерухомості банку у Борисполі за ціною 42 млн грн. Покупцем виявилася 86-річна жінка, паспортні дані та ІНН якої використовувалися під час здійснення процедури купівлі-продажу, а реєстрація права власності на цей об’єкт відбулася майже опівночі за добу до запровадження тимчасової адміністрації.

Розрахунок здійснювався коштами, які значилися на рахунку літньої жінки, але при цьому були предметом забезпечення за кредитними зобов’язаннями позичальника банку – ТОВ "Компанія "Вища школа реклами". За згодою банку ці гроші були виведені з-під застави та спрямовані на оплату майна.

Наразі тривають судові процеси по визнанню цих угод нікчемними.

За іншою схемою було видано кредитів фіктивним чи підставним суб’єктам господарювання на загальну суму 1,28 млрд грн, що складає приблизно третину кредитного портфеля "Київської Русі".

Також частина кредитів була видана під заставу цінних паперів, балансова вартість яких вказувалася на рівні 468 млн грн, а оціночна склала близько 0,1 млн грн. Сміттєві цінні папери були використанні для виведення коштів з банку та/або як застава, надана банку юридичними особами за кредитними договорами. Натомість з-під застави виводилось високоліквідне забезпечення у вигляді нерухомості та майнових прав.

Суттєвої шкоди було завдано банку через виведення коштів з кореспондентського рахунку Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрія) – майже 1 млрд грн (44 млн дол США). В липні 2015 року після запровадження тимчасової адміністрації австрійський банк списав гроші банку "Київська Русь" в рахунок виконання зобов’язань та погашення боргу компанії-нерезидента, кінцевим бенефіціаром і фактичним власником якої був засновник банку - Віктор Братко.

Ще однією особливістю є те, що шахрайські дії вчиняв не тільки топ-менеджмент банку, а й керівники окремих відділень. Зокрема, директор та завідувач каси одного із відділень підробили документи на видачу готівкових карткових рахунків на близько 500 клієнтів. Таким чином, було викрадено 14 млн грн.

Нагадаємо:

20 березня 2015 року в банку "Київська Русь" було запроваджено тимчасову адміністрацію. З 17 липня 2015 року розпочато процедуру ліквідації банку. Балансова вартість активів "на папері" складала 5,63 млрд грн, ринкова вартість, за даними незалежних оцінювачів, - 1,34 млрд грн. При цьому сума затверджених акцептованих вимог кредиторів складає 5,38 млрд грн.

За фактом виявлених махінацій Фондом гарантування вкладів до правоохоронних органів спрямовано 107 заяв про здійснення кримінальних правопорушень на загальну суму збитків 3,292 млрд грн. За 66 заявами відкрито кримінальні провадження, одне з них з обвинувальним актом спрямовано до суду.

За результатами проведеної претензійно-позовної роботи Фондом було повернуто у власність банку "Київська Русь" кредитні активи на загальну суму 0,14 млрд грн, а також практично усі основні засоби, протиправно відчужені колишнім керівництвом банку. Робота у цьому напрямку триває.

Раніше Фонд гарантування назвав Топ-5 схем виведення грошей із банків.