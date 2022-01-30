У 2021 гарантований державою борг перед держбанками зріс на 22,5 мільярди

Станом на кінець 2021 року гарантована державою заборгованість перед державними банками становила 30,4 мільярдів, що становило 94,7% від загальної заборгованості перед українськими банками.

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП з посиланням на дані Мінфіну.

А гарантований державою борг перед всіма українськими банками зріс із 7,85 млрд грн у 2020 році до 32,11 млрд грн у 2021 році, збільшившись таким чином на 24,26 млрд грн. У свою чергу, 22,5 млрд грн (або 93%) боргу - це борг держави перед державними банками.

У розрізі держбанків збільшення боргів виглядає так:

"Укрексімбанк" (9,34 млрд грн);

"Ощадбанк" (8,65 млрд грн);

"Укргазбанк" (3,79 млрд грн);

"ПриватБанк" (0,76 млрд грн).

Нагадуємо:

Голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу "Валютна та монетарна політика НБУ. Підсумки та прогнози" заявив, що прибуток банківської системи за 2021 рік становить 77,5 мільярда гривень. Це рекордний прибуток за останні роки.