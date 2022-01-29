У банку "Львів" з'явився новий акціонер

Nordic Environment Finance Corporation Nefco стала новим акціонером Банку "Львів" з часткою 13,94% у статутному капіталі, при цьому статутний капітал збільшився на 270 мільйонів гривень.

Про це йдеться у прес-релізі банку.

У банку кажуть, що новий акціонер посилить фокус у сфері сталого екологічного та соціального фінансування.

Нагадуємо:

Найбільшими акціонерами банку "Львів" є Швейцарський інвестиційний фонд responsAbility (48,56%) та Маргеір Петурсон, приватний інвестор з Ісландії (37,47%).

Nefco є міжнародною фінансовою установою, яка фінансує первинне розширення північноєвропейських "зелених рішень" на світових ринках.