Активы "Киевской Руси" выводили ночью перед введением временной администрации

86-летняя женщина стала владелицей объекта недвижимости ПАО "Банк "Киевская Русь", заплатив 42 миллиона гривень за ночь до введения временной администрации, - такой была одна из схем вывода активов из банка.

Об этом рассказала директор департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Екатерина Мисник, передает сайт Фонда.

При реализации схем вывода ликвидных активов руководством финучреждения была осуществлена ​​продажа части объекта недвижимости банка в Борисполе по цене 42 млн грн. Покупателем оказалась 86-летняя женщина, паспортные данные и ИНН которой использовались при осуществлении процедуры купли-продажи, а регистрация права собственности на этот объект состоялась почти в полночь за сутки до введения временной администрации.

Расчет осуществлялся средствами, которые числились на счету пожилой женщины, но при этом были предметом обеспечения по кредитным обязательствам заемщика банка - ООО "Компания "Высшая школа рекламы". С согласия банка эти деньги были выведены из-под залога и направлены на оплату имущества.

Сейчас продолжаются судебные процессы по признанию этих сделок ничтожными.

По другой схеме было выдано кредитов фиктивным или подставным субъектам хозяйствования на общую сумму 1,28 млрд грн, что составляет примерно треть кредитного портфеля "Киевской Руси".

Также часть кредитов была выдана под залог ценных бумаг, балансовая стоимость которых указывалась на уровне 468 млн грн, а оценочная составила около 0,1 млн грн. Мусорные ценные бумаги были использованы для вывода средств из банка и / или в качестве залога, предоставлена ​​банку юридическими лицами по кредитным договорам. Зато из-под залога выводилось высоколиквидное обеспечение в виде недвижимости и имущественных прав.

Существенный ущерб был нанесен банку из-за вывода средств с корреспондентского счета Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия) - почти 1 млрд грн (44 млн долл США). В июле 2015 года после введения временной администрации австрийский банк списал деньги банка "Киевская Русь" в счет выполнения обязательств и погашения долга компании-нерезидента, конечным бенефициаром и фактическим владельцем которой был основатель банка - Виктор Братко.

Еще одной особенностью является то, что мошеннические действия совершал не только топ-менеджмент банка, но и руководители отдельных отделений. В частности, директор и заведующий кассы одного из отделений подделали документы на выдачу наличных карточных счетов на около 500 клиентов. Таким образом, было похищено 14 млн грн.

Напомним:

20 марта 2015 в банке "Киевская Русь" была введена временная администрация. С 17 июля 2015 начата процедура ликвидации банка. Балансовая стоимость активов "на бумаге" составляла 5,63 млрд грн, рыночная стоимость, по данным независимых оценщиков, - 1,34 млрд грн. При этом сумма утвержденных акцептующих требований кредиторов составляет 5,38 млрд грн.

По факту выявленных махинаций Фондом гарантирования вкладов в правоохранительные органы направлено 107 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков 3,292 млрд грн. По 66 заявлениями возбуждены уголовные производства, одно из них с обвинительным актом направлено в суд.

По результатам проведенной претензионно-исковой работы Фондом было возвращено в собственность банка "Киевская Русь" кредитные активы на общую сумму 0,14 млрд грн, а также практически все основные средства, противоправно отчужденные бывшим руководством банка. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Фонд гарантирования назвал Топ-5 схем вывода денег из банков.