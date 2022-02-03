Банк Ахметова отримав дозвіл на придбання "дочки" польського банку

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Антимонопольний комітет надав дозвіл "Першому українському міжнародному банку" Ріната Ахметова на придбання українського "Ідея Банку" у польського Getin Holding S.A.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 3 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ціна продажу буде еквівалентом у євро загальних чистих активів банку за підсумками 2021 фінансового року, помноженим на коефіцієнт 1,072 плюс чистий прибуток банку у період з 1 січня 2022 року, але не більше ніж 45 млн грн та за вирахуванням загальної суми дивідендів, виплачених банком за 2021 рік до дати закриття угоди.

Getin Holding на момент передачі акцій отримає зазначену ціну продажу за вирахуванням 95 млн грн, які утримуються покупцем для забезпечення його потенційних вимог, пов'язаних з якістю кредитного портфеля банку, а потім виплачуються продавцю двома частинами після першої та другої річниці укладення угоди.

Ціна може бути переглянута щодо генерованого прибутку та виплачених дивідендів.

Нагадуємо:

10 листопада 2021 року ПУМБ домовився про придбання "Ідея Банку" у польського Getin Holding.

Угоду планують завершили до кінця першого кварталу 2022 року, а процес інтеграції банків триватиме ще протягом 3-5 років.

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році.

За дев'ять місяців 2021 року його чистий прибуток становив 418,97 млн грн, що у 5,4 раза більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Getin Holding S.A. шукала покупця на свій український актив понад два роки.

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