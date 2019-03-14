До Telegram приєдналося 3 мільйони користувачів

До Telegram за останню добу приєдналося 3 мільйони нових користувачів.

Про це повідомив засновник мессенджера Павло Дуров на своєму офіційному каналі.

"Я бачу 3 мільйони нових користувачів, які підписалися на Telegram упродовж останніх 24-х годин. Добре. У нас є справжня приватність і необмежений простір для всіх", — написав Дуров.

Проте як зазначалось раніше, у Telegram знайшли вразливість, через яку IP-адреси користувачів розкривалися під час дзвінків через десктопну версію.

Нагадаємо, що 13 березня у роботі Facebook та Instagram стався глобальний збій. Користувачі скаржилися на проблеми з доступом, оновленням стрічок і збої при відправці і завантаженні файлів.