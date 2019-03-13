У роботі Facebook та Instagram стався глобальний збій

Користувачі по всьому світу поскаржилися на збої в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram.

Про це повідомив сервіс Downdetector.

За його даними, проблеми в роботі Facebook спостерігаються з 17:56 за Києвом, в роботі Instagram - 18:01 по Києву.

Користувачі скаржаться на проблеми з доступом, оновленням стрічок і збої при відправці і завантаженні файлів.

Частіше за інших про проблеми з Facebook повідомляють користувачі у США, на Філіппінах, а також у Європі (Великобританія, Нідерланди та ін.) та Латинській Америці (Бразилія, Перу). Проблеми з Instagram мають жителі Східного узбережжя США, а також Великобританії, Франції і Нідерландів.

Представник Facebook заявив агентству Reuters, що компанія знає про проблеми користувачів з доступом до соцмережі. Причини збою він не назвав.

Нагадаємо, Facebook з 2017 року втратив 15 мільйонів американських користувачів, користувачів від 12 до 34 років в соцмережі стало менше на 17%.