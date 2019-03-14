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К Telegram присоединилось 3 миллиона пользователей

Четверг, 14 марта 2019, 15:11
 

К Telegram за последние сутки присоединилось 3 миллиона новых пользователей.

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своем официальном канале.

"Я вижу 3 миллиона новых пользователей, которые подписались на Telegram на протяжении последних 24-х часов. Хорошо. У нас есть настоящая приватность и неограниченный простор для всех", — написал Дуров.

В то же время ранее сообщалось, что в Telegram обнаружили уязвимость, через которую IP-адреса пользователей раскрывались во время звонков через десктопную версию.

Напомним, что 13 марта в работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Пользователи жаловались на проблемы с доступом, обновлением ленты и сбои при отправке и загрузке файлов.

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